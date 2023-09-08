İktidarın göçmen işçi planı OVP'de ortaya çıktı: İşte o maddeler...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulan Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan göçmen işçilerin istihdamına yönelik maddeler tartışmalara yol açtı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı (OVP) kamuoyuna duyurdu.
Ekonomide 3 yıllık yol haritası olacak programın istihdam ayrıntıları da netleşti.
GÖÇMEN İŞÇİYE YÖNELİK MADDE
Mültecinin sorunu gündemdeki yerini korurken OVP'de yer alan bazı maddeler dikkat çekti. Planın 18'inci ve 19'uncu maddesinde yer alan, yabancı işçilerin istihdamına yönelik plan, proje ve çalışmalar tartışma konusu haline geldi.
Programda yer alan, "Yurtiçinde temininde zorluk yaşanırsa farklı vasıflarda ihtiyaçları karşılamak üzere göç ve istihdam politikaları uyumlaştırılacak" ifadeleri dikkat çekti.
OVP'de yer alan ilgili maddeler şu şekilde:
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