Didim’de 57 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma komutanlığı tarafından 57 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde deniz kenarında bulunan makilik alan içerisinde gizlenmiş vaziyette 57 düzensiz göçmen ile A.A. ve Y.K. isimli organizatörler yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörler hakkında adli işlemler sürüyor.
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