Aydın'daki orman yangınında 2 bin hektar alan zarar gördü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve 4'üncü günde kontrol altına alınan orman yangınında, ilk belirlemelere göre 2 bin hektar alan zarar gördü.
Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 16 Ağustos'ta saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Alevler, Bozdoğan'a bağlı Hışımlar Mahallesi'nde 3 ev, 1 ahır ve 1 çiftliğe, Örmepınar Mahallesi'nde ise 2 eve zarar verdi.
Çiftlikte bulunan 10'a yakın küçükbaş, 100'den fazla kümes hayvanı yanarak öldü. Bölgede bulunan ve kulağı yanan 1 keçiyse veteriner tarafından tedaviye alındı. Alevlere müdahale eden 10'u personel toplam 59 kişi de dumandan etkilendi.
72 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 4'üncü günde saat 16.30 sıralarında toplam 72 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ertesi güne kadar sürdü.
Yangında ilk belirlemelere göre, 2 bin hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangını çıkış nedeni araştırılırken, ekiplerin zarar tespiti için çalışmaları sürüyor.
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