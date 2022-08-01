Didim'de zabıta müdürüne silahlı saldırı!
Aydın'ın Didim Belediyesi'nde Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, işe gitmek için otomobiline bindiği sırada evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Hacıfettahoğlu, ayaklarından yaralanırken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'dak olay, saat 08.00 sıralarında, Yeni Mahalle Pınar Caddesi'nde meydana geldi. Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, sabah işe gitmek için evinden çıktıktan sonra otomobiline binerken, kar maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Şüpheli, tabancayla 5 el ateş ederek kaçtı. Mermilerden 2'si, Hacıfettahoğlu'nun sağ, 1'i de sol ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacıfettahoğlu, ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan Murat Hacıfettahoğlu, 21 Ekim 2020'de, pazar denetiminde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı.
Video Haberler
- Her gün bakımevine gelen 'tilkiyi' besliyor
- Son 24 yılın zirvesi bekleniyor
- Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı!
- Beşiktaş'ın eski yıldızı gazeteciye saldırdı!
- Üretici ve market fiyat farkı yüzde 766!
- Edirne'yi yaz ortasında sel vurdu
- Yol kenarında bulundu; kendini vurduğunu iddia etti
- 'Uzun mesafeyi' beğenmeyip, çocuklu aileyi taksiden indi
- Ünlü oyuncudan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- Kartal'da çekçekli arabayla şemsiye hırsızlığı kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'