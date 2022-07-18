Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Trabzon’un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez (59), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan Faruk Ulusoy, gözaltına alındı.

DHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 21:40
Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Olay, akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih Ulusoy ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih Ulusoy, belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Fatih Ulusoy silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. 


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