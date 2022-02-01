Digitürk'te maaşlara yüzde 17 zam tepkisi

01 Şubat 2022 Salı, 16:36

Digitürk'te maaşlara yüzde 17 zam yapılması büyük tepkiye neden oldu. Kanal çalışanları, Twitter'da açtıkları 'Digitürk Çalışanları' isimli hesap üzerinden 'haklarıverdigitürk' etiketiyle protesto başlattı.

Yapılan açıklamada çalışanlar, "Digitürk medya emekçileri olarak yıllardır sürdürülen enflasyon altı zamlarla ezildik. Bu yıl itibariyle yüzde 17 zamla açlığa mahkum edilmek isteniyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz" dediler.

#haklarıverdigitürk Digitürk medya emekçileri olarak yıllardır sürdürülen enflasyon altı zamlarla ezildik .Bu yıl itibariyle %17 zamla açlığa mahkum edilmek isteniyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz — Digitürk Çalışanları (@Digiturkcalisan) February 1, 2022

Uzun yıllardır istedikleri zammı alamayan, birçok basın çalışanının asgari ücrete yakın, kendilerini ve ailelerini geçindirecek paralardan uzak çalıştığı ve bu yıl da %0 ve %17 arasında değişen zamlarla karşılaşan Digiturk çalışanları, yönetimi alkışlarla protesto etti.

"BİZİ ENFLASYONUN ALTINDA EZDİRMEYECEK BİR ZAM İSTİYORUZ"

Düşük ücret protestosu hakkında Cumhuriyet'e konuşan bir medya emekçisi, "Bize verilen bir teklif yok, çalışanlara rızaları dışında %0 ve %17 arası zam yapıldı. Talebimiz, maaşta iyileştirme ve bizi enflasyonun altında ezdirmeyecek bir zam oranı." dedi.

Digitürk, 2016 yılında Katar merkezli eğlence şirketi beIN Media Group tarafından satın alınmıştı. Digitürk'e ait kanallar, beIN Media Group'a dahil oldu ve 2017'den itibaren yeni ismiyle yayın hayatına devam etmişti.