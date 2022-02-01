Digitürk'te maaşlara yüzde 17 zam tepkisi

Digitürk çalışanları düşük zamları protesto etmek için şirket genel merkezinin önünde bir araya geldi. Yapılan yüzde 17 zama tepki gösteren medya çalışanları, "Açlığa mahkum edilmek isteniyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz" dediler.

İrem Yavuz
01 Şubat 2022 Salı, 16:36
Digitürk'te maaşlara yüzde 17 zam tepkisi
Abone Ol google-news

Digitürk'te maaşlara yüzde 17 zam yapılması büyük tepkiye neden oldu. Kanal çalışanları, Twitter'da açtıkları 'Digitürk Çalışanları' isimli hesap üzerinden 'haklarıverdigitürk' etiketiyle protesto başlattı. 

Yapılan açıklamada çalışanlar, "Digitürk medya emekçileri olarak yıllardır sürdürülen enflasyon altı zamlarla ezildik. Bu yıl itibariyle yüzde 17 zamla açlığa mahkum edilmek isteniyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz" dediler.

Uzun yıllardır istedikleri zammı alamayan, birçok basın çalışanının asgari ücrete yakın, kendilerini ve ailelerini geçindirecek paralardan uzak çalıştığı ve bu yıl da %0 ve %17 arasında değişen zamlarla karşılaşan Digiturk çalışanları, yönetimi alkışlarla protesto etti.

"BİZİ ENFLASYONUN ALTINDA EZDİRMEYECEK BİR ZAM İSTİYORUZ"

Düşük ücret protestosu hakkında Cumhuriyet'e konuşan bir medya emekçisi, "Bize verilen bir teklif yok, çalışanlara rızaları dışında %0 ve %17 arası zam yapıldı. Talebimiz, maaşta iyileştirme ve bizi enflasyonun altında ezdirmeyecek bir zam oranı." dedi.

Digitürk, 2016 yılında Katar merkezli eğlence şirketi beIN Media Group tarafından satın alınmıştı. Digitürk'e ait kanallar, beIN Media Group'a dahil oldu ve 2017'den itibaren yeni ismiyle yayın hayatına devam etmişti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler