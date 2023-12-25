Emekli Albay Orkun Özeller'den 'Pençe Kilit' değerlendirmesi: Operasyon bağlamından koptu

Pençe Kilit ve sınır ötesi operasyonları gazetemize değerlendiren emekli Albay Orkun Özeller, sınır ötesi harekâtlarda sınırdan uzaklaşıldıkça operasyonların bağlamından koptuğunu belirtti.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 25.12.2023 - 03:00
Emekli Albay Orkun Özeller'den 'Pençe Kilit' değerlendirmesi: Operasyon bağlamından koptu
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“Bu yöntem yanlış ama bu demek değildir ki PKK ile mücadele etmeyelim” diyen Özeller, “Bu harekât şekli özellikle TSK’yi oyalamaya yönelik bir hareket. 90’lı 2000’li yıllarda sınırötesi operasyonlar yapıp geri dönüyorduk. Neden orada durmuyoruz diye eleştiriliyordu. Ancak bu şekilde kilometrelerce derinliklere, sınırdan uzaklaşarak gidildiği zaman askerlikten biraz anlayan kişi ‘Ben lojistik desteği nasıl sağlayacağımdiye düşünür” ifadelerini kullandı.

Özeller, sözlerine şöyle devam etti: 

“Eğer siz harekâtın konseptini yanlış belirlerseniz taktiksel başarı elde edemezsiniz. Yapılması gereken, birlikleri sınır ötesinde, sınırdan 2-3 km mesafede yerleştirip daha derinliklere MİT’in nokta istihbaratlarıyla İHA ve SİHA odaklı özel operasyonlar yapmaktır. Bu doğru strateji, taktiksel başarıyı da beraberinde getirir. ” 

ŞEHİTLERE HAVA ENGELİ

Öte yandan Cumhuriyet’in ulaştığı bilgiye göre, 22 Aralık günü PKK saldırısı ve sonrasındaki çatışmada şehit olan 6 askerin cenaze törenlerinin ise hava koşulları nedeniyle Salı günü yapılması bekleniyor. Şehitler, Hakkari’de yapılacak törenin ardından memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.


Orkun Özeller Şehit

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