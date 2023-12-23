Son Dakika... MSB duyurdu: Pençe Kilit Harekat bölgesinde 6 askerimiz daha şehit oldu!
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın dün yaptığı açıklamayla birlikte Şehit sayısı 12'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz."
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2023
Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale… pic.twitter.com/bBg3ARQRbM
2 GÜNDE 12 ŞEHİT!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün akşam yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'ta 6 askerimizin şehit olduğu bildirilmişti. Bakanlığın, yaptığı son açıklamayla birlikte şehit sayısı 12'ye yükseldi.
Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3’ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı… pic.twitter.com/uOfzjYdxJu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2023
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