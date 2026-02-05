Dijital ortamda çocuk istismarı içeriği depolayanlara operasyon

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dev bir operasyona imza attı. Çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait istismar içeriklerini temin eden, satın alan ve bu görüntüleri dijital ortamlarda depolayan şahıslar tek tek tespit edildi.

27 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Siber polisi tarafından derinleştirilen teknik takip sonucunda, suç unsurlarını barındıran şahısların adresleri belirlendi. 2 Şubat günü düğmeye basan ekipler, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarla 27 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 2 kişi serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen şüphelilerin kararı akşam saatlerinde açıklandı.

Yargı Kararı: Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.