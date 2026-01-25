Dijitalleşmede güvenli adım: inventiv’den yapay zeka tabanlı çözümler

Ödeme sistemleri, sadakat uygulamaları ve siber güvenlik alanlarında faaliyet gösteren Multinet Up iştiraki inventiv, yapay zeka destekli çözümleriyle kurumların dijitalleşme, siber güvenlik ve veriye dayalı karar alma ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Şirket, geliştirdiği teknolojilerle hem güvenlik risklerini azaltmayı hem de finansal süreçleri daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Kapalı devre ödeme sistemlerine yönelik yenilikçi çözümler geliştiren ve siber güvenlik hizmetleri sunan inventiv’in Genel Müdürü Çağlayan Yıldırım, son yıllarda yapay zeka araçlarının iş süreçlerine entegrasyonuyla birlikte siber risklerin de arttığına dikkat çekti.

Yıldırım, şirketlerin bu riskleri azaltmak için Zero Trust (Sıfır Güven) yaklaşımını benimsemesi ve saldırı simülasyonlarını iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmesi gerektiğini belirterek, “Saldırı simülasyonlarına yapılan 1 birimlik yatırım, gerçek bir ihlal sonrası ortaya çıkabilecek 100 birimlik zararın önüne geçebiliyor” dedi.

inventiv’in yapay zekayı yazılım geliştirme ve güvenlik süreçlerinin merkezine konumlandırdığını aktaran Yıldırım, bu sayede kod inceleme ve ön yüz geliştirme süreçlerinde verimliliğin artırıldığını söyledi. Yıldırım, “2025 yılında hata sayımızı, 2023 ve 2024 ortalamasına kıyasla yüzde 30 azalttık” ifadelerini kullandı.

Şirketin geliştirdiği yapay zeka destekli siber güvenlik platformu Securvent’in, kurumsal dijital altyapıları gerçek zamanlı izlediğini, anomali tespiti yaptığını ve potansiyel tehditleri oluşmadan belirlediğini belirten Yıldırım, hedeflerinin dijitalleşmeyi sürdürülebilir ve güvenli hale getirmek olduğunu vurguladı.

inventiv’in finansal süreçlere yönelik çalışmalarına da değinen Yıldırım, bütçe tahminleme süreçlerinin birçok kurumda hâlâ manuel ve parçalı ilerlediğine dikkat çekti. Bu alanda yapay zeka destekli AR-GE çalışmaları yürüttüklerini belirten Yıldırım, geçmiş gelir-gider verilerini ekonomik göstergelerle birlikte analiz eden tahmin modelleri geliştirdiklerini söyledi.

Birden fazla tahmin modelinin aynı anda çalıştırılabildiği ve sonuçların karşılaştırmalı olarak izlenebildiği bir platform oluşturduklarını kaydeden Yıldırım, “Hem tahminleme çalışmalarımızı genişletmeye hem de bu yaklaşımı ürün olarak konumlandırmaya devam edeceğiz” dedi.