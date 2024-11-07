Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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AA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:02

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25-31 Ekim'de tercihleri alınan 2024-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-15 Kasım'da, elektronik kayıtlar ise 11-13 Kasım'da yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.


Etiketler: #DGS #Ek yerleştirme #ösym

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