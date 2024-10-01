ÖSYM duyurdu... ALES başvuruları başladı: Nasıl başvuru yapılır?

2024-ALES/3 başvuruları başladı. ÖSYM, 17 Kasım'da uygulanacak sınav için başvuruların 9 Ekim'e kadar alınacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek.

ÖSYM duyurdu... ALES başvuruları başladı: Nasıl başvuru yapılır?
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AA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:20

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.

Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.


Etiketler: #ales #üniversite

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