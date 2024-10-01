ÖSYM duyurdu... ALES başvuruları başladı: Nasıl başvuru yapılır?
2024-ALES/3 başvuruları başladı. ÖSYM, 17 Kasım'da uygulanacak sınav için başvuruların 9 Ekim'e kadar alınacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.
Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.
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