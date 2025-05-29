Dikili’de Kadın Platformu'ndan kaymakamın sözlerine tepki: 'Etek boyu değil, nitelikli eğitim!'

İddialara göre, kaymakam öğrencinin kıyafetini “Bu eteğin boyu ne? Utanmıyor musun böyle giyinmeye?” diyerek hedef aldı. Platform, bu ifadelerin ardından kamuoyuna yönelik bir basın açıklaması yaptı.

"LAİK, BİLİMSEL VE DEMOKRATİK EĞİTİMDEN VAZGEÇMİYORUZ"

Kadın Platformu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İzmir'in Dikili ilçesinde, Dikili Kadın Platformu öncülüğünde bir grup yurttaş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Protestonun nedeni ise, Dikili İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen bir şiir dinletisinde ilçe kaymakamının 9. sınıf öğrencisi bir kız çocuğunun eteği hakkında söylediği sözler oldu.

İddialara göre, kaymakam öğrencinin kıyafetini “Bu eteğin boyu ne? Utanmıyor musun böyle giyinmeye?” diyerek hedef aldı. Platform, bu ifadelerin ardından kamuoyuna yönelik bir basın açıklaması yaptı.

Kadın Platformu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Gün geçmiyor ki yine bir etek boyu tartışması ve hedef gösterme yaşanmasın. Genç kızların giyimleri üzerinden ahlaki yargılarda bulunmak, onları baskı altında hissettirmek, temel eğitimin amacına ters düşer.”

Kadınlar, giyim biçimleri üzerinden yapılan yargılamaları ve müdahaleleri asla normalleştirmeyeceklerini ifade ederek, kız çocuklarının nasıl giyineceklerine değil, nasıl bir eğitim aldıklarına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

"İKTİDAR KADIN BEDENİNİ DİZAYN ETMEK İSTİYOR"

Açıklamada, hükümetin eğitimde uyguladığı politikaların "ırkçı, cinsiyetçi ve gerici" olduğu ileri sürülerek, “İktidarın ‘makbul kadın’ oluşturma politikasını kabul etmiyoruz. Kız çocuklarının etek boylarının bir ahlak dersi unsuru gibi değerlendirilmesini reddediyoruz” denildi.

Geçtiğimiz günlerde bir öğretmenin “Şort giymek edepsizliktir” sözlerine de atıfta bulunulan açıklamada, eğitimcilerin ahlak değil, sanat ve bilim öğretmesi gerektiği belirtildi.

"İKTİDAR ELİNİ ÇOCUKLARDAN ÇEKMELİ"

Platform üyeleri, çocukların özgür bireyler olarak yetişebilmeleri için laik ve bilimsel eğitimin esas alınması gerektiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yetkilileri, öğrencilerin kıyafetleriyle değil, eğitim kalitesiyle ilgilenmeye çağırdı.

Açıklamanın sonunda, “Nitelikli eğitim istiyoruz. Irkçı, gerici eğitime hayır” sloganı atıldı.