Dikili'de binlerce balık kıyıya vurdu

24 Eylül 2021 Cuma, 07:04

Vatandaşlar tedirgin olurken, uzmanlar numune alarak ölüm sebebini araştırmak için laboratuvara gönderdi. Bakırçay Nehri’nden su gelmeyişi ve su seviyesindeki azalmadan dolayı balıkların oksijen yetersizliği çektiği ve yaklaşık bir haftadır binlerce balığın bu sebepten dolayı öldüğü ileri sürüldü. Nehrin yaklaşık 1.5 kilometrelik her iki yakasına vuran kefal, sazan, levrek gibi birçok balık çeşidinin ölüsü çevreye kötü kokular yaymaya başladı. Balıkların üreme sahasında ölümlerin gerçekleştiğine dikkat çeken Çandarlı Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Bircan, “Ölümlerin nedenini, Bakırçay’dan su gelmemesi ve denizden de su almaması sebebiyle azalan su seviyesindeki oksijen yetersizliği olduğunu düşünüyoruz. Burası balıkların üreme alanı olarak kalan bölge tek bu bölge. Buradan ilgililere sesleniyoruz, derhal ve ivedilikle bu alana müdahale edilmeli ve bu ölümlerin önüne geçilmelidir” dedi.