Sabah’tan “AKP’ye yangın tepkisi” anketi

24 Ekim 2021 Pazar, 12:22

Yandaş Sabah gazetesinin haberine göre, AKP, Erdoğan'ın talimatıyla birçok konuda kamuoyunun nabzını tutma konusundaki yöntemlerini çeşitlendirerek artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni ve çok başlıklı bir kamuoyu araştırması ve anket çalışması yaptıran AKP, bu anketin sonuçlarını da Erdoğan'a sundu.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde anket sonuçlarına tepki göstererek “Özellikle son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortadadır. Bu tür anketlerle manipülasyonlardan ciddi anlamda bıktık. Gerçekçi anketler, bunların manipülasyonlarını ayaklar altına alacak anketlerdir. Biz bunlardan bıktık, bunlara da alışığız” ifadelerini kullanmıştı.

ANKETTE DİKKAT ÇEKEN SEL AYRINTISI

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, AKP için yapılan Eylül ayı araştırma sonuçlarında, sel ve yangınlarla ilgili sorular dikkat çekti. Her üç kişiden ikisi Karadeniz'i sarsan selleri yanlış yapılaşmaya bağlarken Sabah ise muhalefeti suçladı.

"ALGI OPERASYONU VE KARA PROPAGANDA"

Yandaş Sabah, geçtiğimiz aylarda Marmaris, Muğla, Bodrum ve Manavgat'ta günlerce süren orman yangınlarına müdahale eksikliğini muhalefetin algı operasyonuna ve kara propagandasına bağladı. Üç kişiden biri yangınların bilinçli olarak söndürülmediği cevabını verirken Sabah gazetesi ise bu durumu "Orman yangınları ile ilgili muhalefetin algı operasyonu ve kara propagandasının toplumun bir kesiminde karşılık bulduğu görülüyor" sözleriyle aktardı.