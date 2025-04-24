Dikkat çeken araştırma! AKP ve MHP'lilerin yüzde kaçı protestolardan yana?

Yayınlanma: 24.04.2025 - 22:47

Güncelleme: 24.04.2025 - 22:47

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından paylaştığı ankette yurttaşların hükümet karşıtı protestolara bakışı ölçüldü.

'Gösteri ve protestolara katılanlar sizce ne yapmıştır?' sorusunun yöneltildiği ankette, yüzde 54.6 'anayasal haklarını kullanmıştır', yüzde 36.2 'kamu düzenini bozmuştur' ve yüzde 9.2 de 'fikrim yok' cevabını verdi.

AKP seçmeninin yüzde 19'u 'anayasal haklarını kullanmıştır' derken, yüzde 69.5 'kamu düzenini bozmuştur' yanıtını verdi.

CHP seçmeninin ise yüzde 87.6'sı 'anayasal haklarını kullanmıştır' cevabını verirken, yüzde 5.5'i ise 'kamu düzenini bozmuştur' cevabından yana tercihini kullandı.

MHP'lilerin ise yüzde 38.3'ü 'anayasal haklarını kullanmıştır', yüzde 53.1 de 'kamu düzenini bozmuştur' dedi.