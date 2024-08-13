Dikkat çeken seçim anketi: CHP, AKP’yle farkı büyük açtı!

Yayınlanma: 13.08.2024 - 20:18

Güncelleme: 13.08.2024 - 20:18

SONAR Araştırma temmuz ayı anketinde 6 ilde toplam 3 bin 271 kişiye "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Kararsızlar dağıtıldığında, CHP yüzde 34.7 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AKP'nin oy oranı ise yüzde 28.3 olarak hesaplandı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in paylaştığı ankette kararsızlar dağıtıl­madan önce oy oranları şöyle oldu:

CHP yüzde 23.1

AKP yüzde 18.9

MHP yüzde 6.9

DEM Parti yüzde 6.7

İYİ Parti yüzde 3.7

Zafer Partisi yüzde 3.5

Yeniden Refah Par­tisi yüzde 3.2

SONAR’ın bu sonuçlara ilişkin notu şöyle oldu:

“Görüş belirtmeyenlerin oranı haziran ayına göre yüzde 4 puan azalmış olsa da son 30 yıl baz alındığında hala çok yüksek. Kararsızların ve görüş belirtmeyenlerin toplamının yüzde 27’nin altına düşeceği sonuçlar bize daha sağlıklı bilgi verecektir.”

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yapılan oy oranları ise şöyle:

CHP yüzde 34.7

AKP yüzde 28.3

MHP yüzde 10.4

DEM Parti 10.1

İYİ Parti yüzde 5.5

Zafer Partisi yüzde 5.1

Yeniden Refah Par­tisi yüzde 4.8

Diğer yüzde 1.1.