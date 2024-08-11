MHP'li Semih Yalçın'dan yandaş anketçi Aktaş'a ağır sözler: 'FETÖ çalgınlığı fikir ve inanç komasına yol açtı'

Yayınlanma: 11.08.2024 - 14:06

Güncelleme: 11.08.2024 - 14:06

Sinan Ateş davası için mahkemeye liste verip siyasetçilerden gazetecilere, hukukçulardan akademisyenlere 154 ismi hedef alan MHP, hedefi bu kez AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı ve GEN-AR şirketinin sahibi İhsan Aktaş'a çevirdi.

X platformundaki hesabından İhsan Aktaş'a hitaben "İhsan Aktaş gibi FETÖ çalgınlarına iki çift sözümüz var" başlığıyla bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ağır sözlerle hedef aldığı Aktaş için şu ifadeleri kullandı:

"Fikir ve siyaset sahasında kerameti kendinden menkul tefsirişerifler ve sosyolojik(!) çıkarımlar yumurtlamasıyla maruf GENAR Başkanı İhsan Aktaş, sağ kesimde milliyetçi siyaset açısından bir dağınıklık ve boşluk bulunduğunu istidlal etmiş

Milliyetçilik fikrini her alanda maşerî vicdana yerleştiren MHP’nin bilhassa Türk siyasi hayatında verdiği mücadeleyi görmezden gelen İhsan Aktaş; aslında bir hakikati değil, ütopik bir umudu dile getiriyor.

İhsan Aktaş’ın mütalaalarında, MHP’siz bir siyasi hayat ve içinde Ülkücü Hareket’in yer almadığı bir milliyetçi düşünce akımı oluşturma hayali sırıtıyor.

İhsan Aktaş’ın ve benzerlerinin sözleri; Türkiye’de MHP’nin alemdarlığını yaptığı Türk milliyetçiliği davasına aleyhtarlığı genişletmek için yıllardır algı çalışması yürüten FETÖ’nün hayli mesafe aldığını gösteriyor. Bunların hepsi FETÖ çalgını…

FETÖ çalgınlığının; kimi politikacılar, fikir adamları, gazeteciler ve aydınlarda siyasi sekerata, fikir ve inanç komasına yol açtığı ortada…

Bilinsin ki MHP, millî egemenliğimiz ve bekamız aleyhine çalışan algı sersemlerini kendine getirecek kuvvet ve kudrettedir."

"KEŞKE PARTİ YÖNETİCİLERİNE SORSAYDINIZ"

Kendisi için kullanılan bu sözlere karşı İhsan Aktaş da X üzerinden Semih Yalçın'a yanıt verdi. Kendisinin yanlış anlaşıldığını öne süren Aktaş, "Semih bey isterseniz ne söylediğime bir daha bakın" dediği Semih Yalçın'a şöyle seslendi:

"İYİ Parti'nin oyunun %3,5 lara düşmesinden dolayı 2028'e doğru milliyetçi sağda yeni bir oluşum çıkabilir dedim bu benim fikrim doğru olur yanlış olur. Bir de ben hayatımda hiç savunma yapmadım. Cumhur ittifakının bu ülkede neye karşılık geldiğini güçlü bir şekilde yazmışım.

FETÖ konusuna hiç girmiyorum. Milli görüş geleneğinden geliyorum bu adamların köküne düşmanım. Keşke parti yöneticilerine kim olduğumu sorsaydınız"



