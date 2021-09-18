Dikkat! İstanbul için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanağın Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’da da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini belirterek sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve YEREL olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
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