Dikmece köylülerinin kamulaştırılan arazileri için açtığı davada duruşma yapıldı

Yayınlanma: 03.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.01.2024 - 04:00

Dikmeceli yurttaşalar tapulu tarım arazilerinin ellerinden alınmasına karşı yargı yoluna gitmiş, Hatay 3’üncü İdare Mahkemesi ise geçen aylarda konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından söz konusu karara itiraz edildi. Ancak mahkeme bu itirazlara karşı, yürütmeyi durdurma kararının devamına karar verdi.

Dikmeceli yurttaşların tapulu tarım arazilerinin ellerinden alınmasına karşı yürütülen projeye karşı açılan davanın duruşması dün Hatay 3. İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Yaşam alanlarına yapılması planlanan projeye tepki gösteren yurttaşlar, söz konusu projenin tarım arazisinde olduğunu ve zeminin ve altyapının bu proje için uygun olmadığını ifade etti. Mahkemenin ilerleyen günlerde kararını açıklayacağı öğrenildi.

‘PARA DEĞİL YAŞAM’

Cumhuriyet’e konuşan Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı avukat Ecevit Alkan, “Dikmece’de yurttaşlar tarım yaparak yaşamlarını kazanıyor. Bu insanların talepleri para değil, yaşam kültürlerinin korunmasını istiyor” dedi. l