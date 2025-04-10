‘Diktatör Erdoğan’ dövizi taşıyan 3 öğrenciye tutuklama!
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen eylemler nedeniyle tutuklanan arkadaşlarına destek vermek için "Gençlik Dayanışma Konseri" düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, konserde "Diktatör Erdoğan" dövizi taşıdıkları gerekçesiyle 3 öğrenci tutuklandı.
Üniversite öğrencileri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen eylemler gerekçesiyle tutuklanan arkadaşları için Kadıköy'de bir araya geldi.
"Gençlik Dayanışma Sahnesi" adıyla düzenlenen dayanışma konserine çok sayıda sanatçı katıldı. Buluşma öncesinde öğrenciler, Kadıköy İskele'de toplanarak konserin yapılacağı Festival Park'a polis ablukası altında yürüdü.
Konserde, "Diktatör Erdoğan" dövizi taşıdığı gerekçesiyle gece saatlerinde evlerinden ve öğrenci yurtlarından gözaltına alınan 3 genç, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Edinilen bilgilere göre mahkeme, 3 öğrencinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmalarına karar verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakın İstanbul'da kim 'Escobar' düzeni kurmuş!
- Altın rekor arayışında: Fiyatlar bugün ne kadar oldu?
- Madem tarih yazmaya karar verdiler: Yozgat'ta olacağız!
- ‘Kaybetmekten çok korkuyor’
- CHP'den, Erdoğan'ın o sözlerine jet yanıt!
- CHP kurultayının iptali için dilekçe verdi!
- Deniz Gezmiş'i hatırlattı, İsmet İnönü'yü hedef aldı!
- CHP ile AKP arasında dev fark!
- İBB'ye operasyonlarda 'HTS kaydı' manipülasyonu
- Mahir Polat için ev hapsi kararı