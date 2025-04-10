‘Diktatör Erdoğan’ dövizi taşıyan 3 öğrenciye tutuklama!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen eylemler nedeniyle tutuklanan arkadaşlarına destek vermek için "Gençlik Dayanışma Konseri" düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, konserde "Diktatör Erdoğan" dövizi taşıdıkları gerekçesiyle 3 öğrenci tutuklandı.

‘Diktatör Erdoğan’ dövizi taşıyan 3 öğrenciye tutuklama!
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 10.04.2025 - 00:16

Üniversite öğrencileri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen eylemler gerekçesiyle tutuklanan arkadaşları için Kadıköy'de bir araya geldi.

"Gençlik Dayanışma Sahnesi" adıyla düzenlenen dayanışma konserine çok sayıda sanatçı katıldı. Buluşma öncesinde öğrenciler, Kadıköy İskele'de toplanarak konserin yapılacağı Festival Park'a polis ablukası altında yürüdü.

Konserde, "Diktatör Erdoğan" dövizi taşıdığı gerekçesiyle gece saatlerinde evlerinden ve öğrenci yurtlarından gözaltına alınan 3 genç, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Edinilen bilgilere göre mahkeme, 3 öğrencinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmalarına karar verdi. 


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #öğrenci #Recep Tayyip Erdoğan #tutuklama

İlgili Haberler

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'ndan 'gözaltı ve tutuklamalara' ilişkin açıklama: 'Çağlayan'dan Metris'e, Metris'ten Silivri'ye...'

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'ndan 'gözaltı ve tutuklamalara' ilişkin açıklama: 'Çağlayan'dan Metris'e, Metris'ten Silivri'ye...'
İBB'ye yönelik soruşturmada bir tutuklama daha

İBB'ye yönelik soruşturmada bir tutuklama daha
CHP basın özgürlüğü raporu: İmamoğlu mitinglerini gösterene karartma, haber yapana tutuklama!

CHP basın özgürlüğü raporu: İmamoğlu mitinglerini gösterene karartma, haber yapana tutuklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler