‘Diktatör Erdoğan’ dövizi taşıyan 3 öğrenciye tutuklama!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 00:16

Güncelleme: 10.04.2025 - 00:57

Üniversite öğrencileri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen eylemler gerekçesiyle tutuklanan arkadaşları için Kadıköy'de bir araya geldi.

"Gençlik Dayanışma Sahnesi" adıyla düzenlenen dayanışma konserine çok sayıda sanatçı katıldı. Buluşma öncesinde öğrenciler, Kadıköy İskele'de toplanarak konserin yapılacağı Festival Park'a polis ablukası altında yürüdü.

Konserde, "Diktatör Erdoğan" dövizi taşıdığı gerekçesiyle gece saatlerinde evlerinden ve öğrenci yurtlarından gözaltına alınan 3 genç, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Edinilen bilgilere göre mahkeme, 3 öğrencinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmalarına karar verdi.