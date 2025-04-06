İBB'ye yönelik soruşturmada bir tutuklama daha
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etmişti.
Ketenci, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ketenci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #ibb #tutuklama
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