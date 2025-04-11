Dil Derneği, kuruluş yıldönümünü ve 23 Nisan’ı kutluyor
Dil Derneği ve Çankaya Belediyesi, 16 Nisan’da Dil Derneği’nin kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şerefine “İşimiz, Gücümüz, Aşkımız Cumhuriyet” isimli etkinlik düzenleyecek.
Dil Derneği ve Çankaya Belediyesi, 16 Nisan’da Dil Derneği’nin kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şerefine “İşimiz, Gücümüz, Aşkımız Cumhuriyet” isimli etkinlik düzenleyecek. Saat 18.00’de başlayacak etkinlik, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yazarımız Işık Kansu’nun da konuşmacı olarak yer alacağı program, Muammer Sun 1000 Çocuk Korosu performansıyla başlayacak. Çocuk korosunun ardından sırasıyla “Dil Derneği Genel Başkanı Sevgi Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Siyasetçi ve yazar Yaşar Seyman, gazetemiz Cumhuriyet Yazarı Işık Kansu” konuşma yapacak. Konuşmalardan sonra Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu gösteri gerçekleştirecek.
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