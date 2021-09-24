Dil Devrimi’nin 89. yıldönümünde onur ödülleri sağlıkçılara verilecek

24 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Atatürk’ün talimatıyla kurulan Türk Dil Kurumu’nun 26 Eylül 1932’de yaptığı ve ‘Dil Devrimi’ adıyla anılan ilk Türk Dil Kurultayı’nın 89. yıldönümü bu yıl “Yaşamak Şakaya Gelmez!” başlığıyla Ankara’da kutlanacak. Etkinlikler, saat 14.00’te Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’e Saygı Sunumu ile başlayacak.

89. Dil Bayramı Töreni ise Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, saat 17.00’de yapılacak. Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, törenin açış konuşmalarını yapacak. Etkinlikte, 89. Dil Bayramı Onur Ödülleri, sağlıkçılar; Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, Prof. Dr. Ahmet Saltık, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Enfeksiyon Kont. Hem. Esengül Şendağ ve Prof. Dr. Necmettin Ünal’a sunulacak. Tuncer Tercan ve Emir Ali Tercan’ın dinletilerinin yer alacağı töreni tiyatro sanatçısı Ali Nihat Yavşan sunacak.