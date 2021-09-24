Dil Devrimi’nin 89. yıldönümünde onur ödülleri sağlıkçılara verilecek

Dil Devrimi’nin 89. yıldönümü, Dil Derneği ve Çankaya Belediyesi’nin gerçekleştireceği etkinliklerle yarın Ankara’da kutlanacak. “Yaşamak Şakaya Gelmez!” başlıklı 89. Dil Bayramı töreninde, onur ödülleri sağlıkçılara sunulacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 04:00
Dil Devrimi’nin 89. yıldönümünde onur ödülleri sağlıkçılara verilecek
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Atatürk’ün talimatıyla kurulan Türk Dil Kurumu’nun 26 Eylül 1932’de yaptığı ve ‘Dil Devrimi’ adıyla anılan ilk Türk Dil Kurultayı’nın 89. yıldönümü bu yıl “Yaşamak Şakaya Gelmez!” başlığıyla Ankara’da kutlanacak. Etkinlikler, saat 14.00’te Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’e Saygı Sunumu ile başlayacak.

89. Dil Bayramı Töreni ise Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, saat 17.00’de yapılacak. Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, törenin açış konuşmalarını yapacak. Etkinlikte, 89. Dil Bayramı Onur Ödülleri, sağlıkçılar; Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, Prof. Dr. Ahmet Saltık, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Enfeksiyon Kont. Hem. Esengül Şendağ ve Prof. Dr. Necmettin Ünal’a sunulacak. Tuncer Tercan ve Emir Ali Tercan’ın dinletilerinin yer alacağı töreni tiyatro sanatçısı Ali Nihat Yavşan sunacak. 


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