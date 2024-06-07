Dilan-Engin Polat çiftinin davasına bakan hakim dosyadan çekilmek istedi: 'Tarafsızlığımdan şüpheye düşüldü'

Yayınlanma: 07.06.2024 - 15:29

Güncelleme: 07.06.2024 - 15:29

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat'ın, şarkıcı Banu Parlak'ın iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddiasıyla yargılandıkları davada, mahkemenin, 'tutukluluk halinin devamı' yönündeki ara kararından sonra Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, mahkeme kalemine giderek hakimle görüşmek istediğini söyledi.

"O ZAMAN BİZ AVUKAT DEĞİL OTUZ"

Mahkeme hakimiyle koridorda karşılaşan avukat Kaya, hakim Recep Baş ile, tutukluluğun devamına gerekçe gösterilen 'üst haddin' neyi ifade ettiğini sorarak, hakimle odasında görüşmek istedi. Avukat Hüseyin Kaya hakimin, "Hiçbir şekilde avukatlarla hiçbir dosyayı odamda görüşmüyorum" diyerek görüşme talebini reddetmesi üzerine iddaya göre Kaya, "Ne demek görüşmezsiniz? O zaman biz avukat değil otuz. Bize yapacak bir şey kalmadı, sizi HSK'ya şikayet edeceğim" dedi.

"TARAFSIZLIĞIMDAN ŞÜPHEYE DÜŞÜLDÜ"

Hakim Recep Baş, bu olaydan sonra üst mahkeme olan Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Hakim Baş, dilekçesinde avukatla yaşadığı olayı anlatarak, "Bu aşamadan sonra şahsım yönünden mutlak surette tarafsızlığımdan şüpheye düşüldüğü, bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim tarafların bir şekilde memnun olmayacakları, kararlarda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığımı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibalar bırakılacağı değerlendirilmiş olup MCK'nın 30/1 maddesi gereğince davadan çekilmiş bulunmaktayım" ifadelerine yer verdi.

Hakim, çekilme talebinin kabul edilmesini ve dosyaya bakacak başka bir hakimin görevlendirilmesini istedi.

ÇEKİLME TALEBİ REDDEDİLDİ

5. Ağır Ceza Mahkemesi, hakimin dilekçesi ile taraf avukatlarının itirazlarına yönelik incelemesinde, sanıkların üzerine atılı 'azmettirme' suçunu işlediklerine dair kuvvetli şüphenin bulunduğunu, kaçma veya delil karartma şüphesinin bulunduğuna dikkat çekerek, hakimin verdiği tutukluluk halinin devamı kararında herhangi bir usul ve yasaya aykırılık bulunmadığının anlaşıldığını belirterek, hem avukatların tutukluluğa yaptıkları itirazı hem de hakimin dosyadan çekilme talebini reddetti.