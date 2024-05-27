Tahliye talebi reddedilmişti... Dilan Polat, Bakırköy'de tedavi görecek

Yayınlanma: 27.05.2024 - 16:53

Güncelleme: 27.05.2024 - 16:58

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde 'ben neden tahliye olmuyorum' diye sinir krizi geçirerek kendisini yaraladı. Polat'ın vücudunda kesik ve morluklar oluştuğunu öğrenen avukatları, tahliye talebinde bulundu. Tahliye talebinin reddedilmesinin ardından avukatlar Polat için bir kez daha talepte bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat, karar sonrası jandarma ekipleri tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve 1 buçuk saat tahlil yaptırdı. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan rapor Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

Raporda Dilan Polat'ın 3 ay Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nda tedavi görmesine karar verildi.