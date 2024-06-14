Dilan-Engin Polat davasında tahliye kararı: Tutuksuz yargılanacaklar!

Yayınlanma: 14.06.2024 - 10:03

Güncelleme: 14.06.2024 - 10:03

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DİLAN POLAT’IN KARDEŞLERİNE TAHLİYE

4. Sulh Ceza Mahkemesinde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.

Hakimlik, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verirken Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu 11 tutuklunun ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti.