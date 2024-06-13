Dilan Polat davasında kritik 'tutuksuz yargılanma' kararı
Polatların aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı. Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
Emrullah Erdinç'in haberine göre, 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi.
Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye edilecekler.
Polatlar dosyasında tahliye geldi.— Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) June 13, 2024
Polatların aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı. 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Aralarında Sıla Doğu ve Can Dogu’nun da bulunduğu… pic.twitter.com/PqdjGVayuT
NE OLMUŞTU?
Haklarında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sonrasından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Dilan Polat davasında Engin Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu da tutuklular arasında yer alıyordu.
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