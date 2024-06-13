Dilan Polat davasında kritik 'tutuksuz yargılanma' kararı

Polatların aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı. Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 23:38
Dilan Polat davasında kritik 'tutuksuz yargılanma' kararı
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Emrullah Erdinç'in haberine göre, 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye edilecekler.

NE OLMUŞTU?

Haklarında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sonrasından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Dilan Polat davasında Engin Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu da tutuklular arasında yer alıyordu.


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