Dilan Polat'a bir dava daha: 7 yıl hapsi isteniyor

Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:36

Güncelleme: 14.04.2024 - 11:39

'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlarının da aralarında bulunduğu 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında yeni bir dava açıldı.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Dilan Polat, fenomen A. A. ile adliyelik oldu.

Davaya konu olan söz konusu olay 24 Temmuz 2023 günü yaşandı. A. A. ile Dilan Polat, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden tartışma yaşadılar. Tartışma üzerine A.A.'ya mesaj atan Polat, içerisinde hakaret içerikli sözlerin yer aldığı bir mesaj attı.

Mesajların görsellerini alan A. A., avukatı aracılığı ile Polat'tan şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Polat'sa, "Söz konusu mesajları gönderdiğimi hatırlamıyorum" açıklamasında bulundu.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık suçun uzlaşma kapsamında kaldığını belirtti ve tarafların dosyası uzlaşmacıya gitti. Ancak ikili uzlaşamadı.

Savcılık, Dilan Polat hakkında zincirleme şekilde 'kadına karşı tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.