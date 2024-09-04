Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıktı: 'Soğuk cüzdan nedir bilmiyorum, bize işimizi gücümüzü geri verin'

Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:38

Güncelleme: 04.09.2024 - 16:47

Yasa dışı bahis ve güzellik merkezleri üzerinden kripto cüzdan kullanarak kara para akladıkları iddiasıyla çeşitli suçlamalarla haklarında 40’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 28 sanığın yargılamasına bugün Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Konferans salonunda yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ile Ahmet Gün, jandarma eşliğinde getirildi. Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katıldı.

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Engin Polat savunma yapmaya başladı.

Engin Polat, hazırladığı yazılı savunmasında, "Hiçbir hususu atlamamak için not aldım. Aylardır bugünün gelmesini bekliyoruz. Gerçek adaletin sağlanmasını istiyoruz. Yasa dışı bahis iddiaları sosyal medyada başladı. Emniyet'te bir soru sorulmadı. Soruşturmanın kovuşturmaya geçmeyeceğini düşünüyordum. Kıbrıs'a yasa dışı gittiğim doğru değil. 1 Nisan 2017'de kısa tatil amaçlı gittik. Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımıyorum. Ortak tanıdığımız yok. Jasminbet ile ilgili delillerin ne olduğunu ben göremedim. Bu sitelerden aile şirketlerimize para gelmemiştir. Bunların nasıl iddia edildiğini anlamakta zorlanıyorum. Bahis organizasyonlarından elde edilen gelirlerin birçok hesapta gezdirildiği ve Derkan Başer'e aktarıldığı söyleniyor. Soğuk cüzdan ne bilmiyorum. Hesaplarımıza 1 lira girmemiştir. Telefonlarımız hacklenmiş, biz Android cihaz kullanmıyoruz. Erkan Şahin'in iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı. Erkan Şahin'in hiçbir iddiasını kabul etmiyorum. Yalanları ortaya çıkmışken bu kişiye itibar edilmemesi gerekir" dedi.

"SUÇ İŞLEMEK İÇİN BİR ARAYA GELMEDİK"

Sanık Polat savunmasında, "Tüm ailemle birlikte işlemediğimiz bir suçtan dolayı cezaevindeyiz. Örgüt kurmadık, biz suç işlemek için bir araya gelmedik. Ticaret yapma amacındaydık, aile bağlarımızdan dolayı bir aradaydık. Sahte fatura düzenlemedik. Artvin'den yurt dışına çıkma sebebim, Karadeniz bölgesindeki insanlar günübirlik Batum'a giderler. Ben de o gün eşim ve aile olan arkadaşlarımla birlikte eğlenmeye gittik. Ben gizli tanık beyanlarının hiçbirini kabul etmiyorum" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIN BÖYLE BİR ŞEY YAPMASINA BEN MÜSAADE ETMEM"

Engin Polat'ın babası tutuklu sanık Sezgin Polat, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Ben çoluk çocuğumun böyle bir şey yapmasına zaten müsaade etmem. Böyle bir şeyden hiçbir şekilde haberimiz, bilgimiz yoktur. Biz ticaret yapıyoruz. Ben 10 aydır tutukluyum. Alnımız açık. Arkamda gördüklerinizin hepsi akrabam. Biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Ben beraatımı istiyorum. Hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bahis, kara para, soğuk cüzdan iddialarının hepsini ben cezaevinde öğrendim. Soğuk cüzdan nedir bilmiyorum. Bize işimizi gücümüzü geri verin" dedi.

"BİZ AİLEYİZ NASIL ÖRGÜT KURMUŞ OLABİLİRİZ"

Tutuklu sanık Alper Kürşat Polat, "Ailenin en küçüğü benim. Kendimi bildim bileli ailem ticaretle uğraşıyor. Ağabeyimin iş yükü çoktu ben de aileme yardım ediyordum. İddanamede zaten benimle alakalı çok bir şey yok. Ailemin bana öğrettiği tek şey, kendi ayaklarımın üzerinde durmak. Artık kafam karıştı, ne suç işlediğimi de bilmiyorum. Benim tek amacım ailemin iş yükünü azaltmaktı. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyorum, bunu kabul etmiyorum. Biz aileyiz nasıl örgüt kurmuş olabiliriz. Yasadışı bahis iddialarını da kabul etmiyorum. Ben yasal bahis sitelerinden bile bahis oynamış biri değilim. Şirketin mali işleriyle ben ilgilenmiyordum, ağabeyim ilgileniyordu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. 11 aydır mağdurum. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.

"RABBİM HEPİMİZİ SINAVA TABİ TUTUYOR"

Tutuklu sanık Ahmet Gün ise, mahkemedeki savunmasında avukatlık görevini ifa ederken gözaltına alındığını ve sonrasında tutuklandığını belirterek, mesleği nedeniyle hakkında soruşturma açılması için bakanlıktan izin alınması gerekirken bunun yapılmadığını ifade etti.

Sanık Gün, "Rabbim hepimizi böyle bir sınava tabi tutuyor. İnanılacak gibi değil. Dilan Polat Güzellik AŞ., Dipomed, Dilan Mücevherat AŞ., Milda Gayrimenkul AŞ., DLN Polat AŞ. şirketlerinin mali müşavirliğini yaptım. Bu firmalarda genelde Engin ve Sezgin Polat ile muhatap oluyordum. Aile şirketi olduğu için aile istişaresi vardı" dedi.

Örgüt suçlarında mal varlıklarına el konulması için, o örgütün silahlı olması koşulu olduğunu kaydeden Ahmet Gün, "Bu dosyada isnat edilen örgüt suçlaması silahlı değildir. Ama benim emekli maaşıma kadar, dedeme kadar, tanımadığım akrabalarıma kadar tedbir uygulandı" dedi.

Duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verildi.

"SADECE PERSONELLE İLGİLENİRDİM"

Tutuksuz sanık Dilan Polat, savunmasında hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Herhangi bir vergi ya da şirket işleyişiyle ilgili bilgim yok. Eşimin de her bir aile bireyinin de para aklaması söz konusu değil. Firmaları isim isim bilmiyorum. Benim şirketlerle ilgim yoktu sadece personelle ilgilenirdim. Eşime çok güvendiğim için. Aile şirketi olduğu için herkes işlerin bir tarafından tutuyordu. Ben hayatımın hiçbir döneminde fatura bile kesmedim. İnstagramda 7 milyon takipçim var. Ben bir yasadışı bahis sitesi reklamı yapmış olsam mutlaka biri ekran görüntüsü alırdı. Böyle bir reklam yapmadım. Eşimle Rize şube açılışına gitmiştik ve oradan birkaç saatliğine Batum'a gittik. Eşim hiçbir şekilde soğuk cüzdanla bir yere para aktarmadı. Batum'a zaten bir günlük gezi amaçlı gittik. Erkan Başer'i de tanımıyoruz. Hayatımızın boyunca bir araya gelmedik. Ben bu süreçte sağlığımı da kaybettim. 18 kilo verdim, çocuklarımdan 10 ay ayrı kaldım, eşimden ayrı kaldım. Polis baskınından sonra çalışanlarımızın olduğu Whatsapp grubumuz vardı. O grupta hem benim hem müşterilerimizin de orada özel fotoğrafları, bilgileri oluyor, çalışanların da telefonlarına el konulduğunu öğrendiğimde bu yüzden oradaki yazışmaları silmelerini istemiştim" dedi.

"ENGİN BİZE ANNE BABA OLDU"

Tutuksuz sanık Sinem Sıla Doğu, örgüt kurmak ve yönetmekle suçlandığını kaydederek, "Ben daha Icloud şifremi, İnstagram şifremi bile bilmiyorum. Bizim birbirimizle güçlü aile bağlarımız var. Biz küçük yaşta anne babamızı kaybettik ve kardeşimle el ele verdik. Dilan, küçük yaşta Engin ile evlendi ve Engin o zamandan beri bize bir anne, baba oldu. Bu haberler ilk çıktığında ben kendi gözlerimle Engin'in, Google'da 'kara para aklamak nedir' diye arattığını gördüm. Ben bahis nedir nasıl oyanır bilmiyorum. MASAK raporunda bahis sitelerinde hesaplarım olmadığı belirtilmiştir zaten. Ben kendi arabamı bile krediyle aldım. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.

"BİZ AİLEYİZ SUÇ İŞLEMEK İÇİN BİR ARAYA GELMEDİK"

Dilan Polat'ın erkek kardeşi tutuksuz sanık Can Doğu savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Engin Polat eniştemdir. Sezgin Polat aile büyüğümüzdür, babam gibidir. Bu kişilerle aile bağımız var. Biz suç işlemek amacıyla bir araya gelmiş değiliz. Bu şekilde herhangi bir örgüte üye olmam mümkün değildir. Benim hiçbir şekilde suçtan elde edilen gelirlerleri aklamam mümkün değildir. Ben bir şirket kurdum ancak kısa sürede hesaplarım dondurulduğu için herhangi bir ticaret yapamadım" dedi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Duruşma, savunması alınamayan bazı sanıkların savunmalarınının alınması için yarına ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında olduğu sanıklar gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu tespit edilmişti.

Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı yapılan tespitler arasındaydı.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Dilan Polat ve Engin Polat hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’, ’suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ’Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ suçlarından toplamda 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istendi. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat, 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.