Mal varlığına el konulan Dilan Polat, lüks villasına geri döndü
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Dilan Polat'ın tahliye sonrasında lüks villasına döndüğü görüldü.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tahliye olduktan sonra ablası Sıla Doğu'nun evinde kalmaya başladı. Mal varlığına el konulduğu bilinen Polat, iddiaya göre evine geri döndü.
Polat'ın ablası Sıla Doğu, Polat ailesinin lüks villasında kardeşi ile birlikte fotoğraflarını paylaştı. Doğu, Dilan Polat'ın da göründüğü paylaşımı kısa süre içinde sildi.
Paylaşımı ekran görüntüsü alan sosyal medya kullanıcıları ise 'Hani mal varlığına el konulmuştu?' yorumunu yaptı.
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