Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabundan 1 milyar liralık kazanç sağlandığı tespit edildi

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat hakkındaki soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Savcılığın tespitine göre Dilan Polat, ünlü bir online satış platformundan bir kısmı sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar liralık kazanç sağladı. Söz konusu olay MASAK raporuyla belirlenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:44
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabundan 1 milyar liralık kazanç sağlandığı tespit edildi
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Engin ve Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu 16’sının tutuklu olduğu şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sabah’ta yer alan habere göre, savcılığın tespitlerinde şüphelilere ait olan şirketlerin de arasında bulunduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri mercek altına alındı. Şüphelilere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olup şirketlere fatura kesenlerin de aralarında bulunduğu bir inceleme yapıldı.

Ünlü bir online satış platformundan 2021-2023 yılları arasında Dilan Polat LTD. ŞTİ.’ye milyonlarca liralık ‘influencer’ ücreti gönderildiği belirlendi.

SABUNLA 1 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Dilan Polat Güzellik Merkezi’nin yine aynı satış platformu üzerinden kendi kozmetik ürünleri ve sabununun satışını yaptığı, böylece yine milyonlarca lira kazandığı saptandı. Dilan Polat’ın güzellik merkezine ait kendi sitesinden de milyonlarca liralık ürün satışı yaptığı tespiti soruşturma dosyasında yer alırken, influencerlık ücreti ile birlikte toplamda 1 milyar liraya ulaşan işlem hacmi olduğu dikkat çekti.

ŞİRKET ŞİRKET GEZDİRİLİP ENGİN POLAT’IN FİRMASINA NAKİT VERİLMİŞ

Paraların Engin ve Dilan Polat’ın kendisi ve akrabaları üzerinde kurdukları şirketler arasında transfer edilip, en son da nakit çekim yapılarak Engin Polat’ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi.

MASAK BELİRLEYECEK

Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu saptaması da yapılırken, toplam hacmi yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK’ın hazırlayacağı nihai raporla belirlenecek.

Öte yandan savcılık dosyadaki iddiaları her yönüyle araştırıp incelemeyi sürdürüyor. Araştırılan hususların en başında gelen en önemli konulardan biri kara para aklama. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Engin ve Dilan Polat ile hareket ederek organize bir yapı dahilinde hareket edip, yasal olmayan yollardan elde edilen malvarlığı değerlerini yani kara parayı akladıkları yönünde kuvvetli iddialar mevcut.

KURUMLARLA YAZIŞMA YAPILMIŞ

Yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin şüphelilere ait şirketlerce temize çıkarılmaya çalışıldığı hususlarının da dikkatle araştırıldığı öğrenildi. Savcılığın bu iddiaları delillendirmek için kapsamlı incelemeler ve ilgili kurumlarla yazışmalar yaptığı da edinilen bilgiler arasında.

GELİR MAL SATIMINDAN KAZANILMADI İDDİASI

Engin ve Dilan Polat ile akrabaları ve çalışanları olan şüphelilere ait 15 şirketin faaliyetleri kapsamında elde ettikleri yüksek tutarlı gelirlerin kaynağı araştırılıyor.

Gelirlerin büyük kısmının kaynağının gerçek hizmet ve mal alım satımından kaynaklanmadığı ve yasa dışı faaliyetlerden elde edildiği iddiası da araştırılan konuların başında.


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