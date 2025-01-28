Dilan Polat ve Engin Polat'tan yeni karar: Sosyal medyadan duyurdular

9 aylık tutukluluklarının ardından tahliye edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, gündemden düşmüyor. İkili, bu kez ortak bir karar aldı ve kararlarını sosyal medyadan duyurdu.

Dilan Polat ve Engin Polat'tan yeni karar: Sosyal medyadan duyurdular
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 16:21

'Kara para aklama' ve 'yasadışı bahis' suçlamalarıyla tutuklanıp 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 9 aylık tutukluluğun ardından tahliye edilmişti.

Tahliye sonrası sosyal medya hesaplarını daha dikkatli kullanacağını söyleyen fakat bunu gerçekleştiremediği görülen Dilan Polat'tan bir paylaşım daha geldi.

Her paylaşımında 3. çocuğu istediklerini söyleyen Dilan Polat, tüp bebek tedavisine başladıklarını duyurdu. Dilan Polat, sosyal medya hesabından eşi Engin Polat ile fotoğrafını paylaşarak "Güzellikler bizimle olsun kocam. Bugünün anısına kalsın" notunu düştü.

"TÜP BEBEK" İDDİASINI DOĞRULADI

Dilan Polat'ın bu paylaşımına yorum yağdı.

Bir takipçisinin "Tabii ki biliyoruz tüp bebek tedavisi başlangıcı, hakkınızda hayırlı olsun, hatta ikiz olsun!" yorumuna cevap veren Dilan Polat, tüp bebek tedavisine başladıklarını doğruladı.


Etiketler: #Dilan Polat #Engin Polat

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