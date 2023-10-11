Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a ait işyerine silahlı saldırı
İstanbul Ataşehir’de Engin Polat'a ait işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay saat 19.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a ait kuaförün önüne gelen motosiklette bulunan iki kişiden biri, iş yerine defalarca ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Dün de yine Ataşehir'de Dilan Polat'a ait bir güzellik merkezi silahlı saldırıya uğramıştı.
Polat çifti, haklarında bir dizi iddia ile son günlerde Türkiye gündeminde yer alıyor.
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