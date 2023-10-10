Kara para aklama iddiaları gündemdeydi... Dilan Polat'a ait güzellik merkezine silahlı saldırı!

İstanbul Ataşehir'de kara para aklama iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat’a ait güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda işyerinin dış cephesine ve camlarına kurşun isabet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 15:44
Abone Ol google-news

İstanbul Ataşehir’de dün gece saat 04.00 sıralarında iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Dilan Polat’a ait güzellik merkezine silahla ateş açıldı.

İşyerinin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti. Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü.

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hareketliliğin olduğu ve olay yerindeki polis ekiplerinin çalışması görülüyor.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor. 

BANU PARLAK'IN GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de başına geleceklerden sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ı sorumlu tutan Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmış, Parlak saldırının ardından Polat'ı işaret etmişti. 


Dilan Polat Engin Polat Banu Parlak silahlı saldırı

İlgili Haberler

Kara para aklama iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat ve Sıla Doğu'dan, Feyza Altun'a dava!

Kara para aklama iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat ve Sıla Doğu'dan, Feyza Altun'a dava!
Barbaros Şansal'dan Dilan Polat açıklaması

Barbaros Şansal'dan Dilan Polat açıklaması
Gözyaşları içinde açıkladı: Dilan Polat, tedavisi olmayan Lupus (Kelebek) hastalığına yakalandı

Gözyaşları içinde açıkladı: Dilan Polat, tedavisi olmayan Lupus (Kelebek) hastalığına yakalandı

En Çok Okunan Haberler