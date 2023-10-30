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Dilan Polat'tan sonra güzellik merkezleri mercek altında: 'Girişimci tedirgin...'

Engin ve Dilan Polat çifti hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Türkiye genelindeki güzellik merkezleri sıkı denetime alındı. İşletmeciler, sık sık denetime girdiklerini belirtti.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:54
Dilan Polat'tan sonra güzellik merkezleri mercek altında: 'Girişimci tedirgin...'
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Türkiye, Engin ve Dilan Polat çifti için başlatılan soruşturmayı konuşmaya devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında en son çifte ait 22 milyon 372 bin TL’ye el konuldu.

Polat çiftinin güzellik merkezi ve kozmetik firması sahibi olmaları dikkatleri Türkiye genelindeki diğer işletmelere çevrilmesine neden oldu.

“GÜZELLİK MERKEZLERİ DENETİM BASKINLARINA UĞRUYOR”

Güzellik merkezi işletmecisi Şebnem Demir, Polat çifti olayının ardından güzellik merkezlerinin sıkı denetime alındığını belirterek, “Biz 15 yılıdır bu alanda faaliyet gösteriyoruz. Akademik kadromuzla eğitimler veriyoruz. Doktorlara bile eğitim veriyoruz. Son dönemde Dilan Polat’a ait güzellik merkezlerinin adının karıştığı olaylar sonrasında diğer güzellik merkezleri de zan altında kaldı. Güzellik merkezleri sık sık denetim baskınlarına uğruyor ve bu da girişimciyi tedirgin ediyor” dedi.


Dilan Polat güzellik merkezi

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