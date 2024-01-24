Dilan ve Engin Polat davasında gündeme gelmişti: Emekli savcı hakkında kritik gelişme!
Dilan ve Engin Polat dosyasıyla gündeme gelen ve hakkındaki haberlerin ardından emekli olan savcı G.K.'nin telefon, bilgisayar, tablet gibi dijital materyallerine HSK tarafından başlatılan soruşturma kapsamında el konulduğu aktarıldı.
Dilan Polat ve Engin Polat dosyasıyla son dönemde sıkça gündeme gelen ve hakkındaki haberlerin ardından emekli olan savcı G.K. ile ilgili olarak kritik bir gelişme yaşandı.
Savcı G.K. hakkında, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından birden fazla soruşturması açılmıştı.
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun HSK kaynaklarından aktardığı bilgiye göre; soruşturma kapsamında savcı G.K.'nin telefon, bilgisayar, tablet gibi dijital materyallerine incelenmek üzere Pazartesi günü el konuldu.
Terkoğlu, G.K. hakkındaki soruşturmalardan birinin de sızıntı iddialarıyla ilgili olduğuna dikkat çekti.
Dilan Polat dosyasıyla son dönemde sıkça gündeme gelen ve hakkındaki haberlerin ardından emekli olan savcı G.K ile ilgili olarak kritik bir gelişme yaşandı. Savcı G.K. hakkında birden fazla HSK soruşturması açılmıştı. HSK kaynaklarının verdiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında…— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) January 24, 2024
NE OLMUŞTU?
Kamuoyunu uzun süre meşgul eden soruşturmanın savcısı G.K., Polat dosyasında basına bilgi sızdırdığı ve bir FETÖ imamı hakkında takipsizlik verdiği iddiasıyla HSK tarafından Erzurum’a sürülmüştü.
G.K.'nin eşi İ.K.'nin de, 2004-2009 yılları arasında Adnan Oktar’ın müridleri arasında olduğu ve bu davada tanık olarak ifade verdiği ortaya çıkmıştı.
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