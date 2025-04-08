Dilan ve Engin Polat davasında 'kayyum' kararı

Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:45

Güncelleme: 08.04.2025 - 15:45

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Hakim, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenilmesine karar verilen gizli tanığın Bakırköy Adliyesi'nde hazır edilmesi için yazılan müzekkerenin UYAP'a yüklenilmesi nedeniyle gizli tanığın kimliğinin ifşa edilmesi tehlikesinin ortaya çıktığını, bu nedenle gizli tanığın bu celsede dinlenilmeyeceğini bildirdi.

Duruşmada, başka suçtan tutuklu Aygün Yıldırım tanık olarak dinlendi.

"KENDİ YAPAMADIĞI İLLEGAL İŞLERİ BANA GÖNDERİYORDU"

Yıldırım, "Sanık Mustafa Özalp'i, ikimiz de aynı işi yaptığımız için tanıyorum. Kendi yapamadığı illegal tüm işleri bana gönderiyordu. Sosyal medya hesabı kapatma gibi işlemleri gönderiyordu. Benden, Dilan Polat'ın hasımlı olduğu kişi Neslim Güngen'in hesabını 5 bin lira karşılığında kapatmamı istedi. Ben kabul etmeyince başkasına yaptırdı. Benim hard diskimde her şey var. Bu davadan dolayı, güvenlik sebebiyle bulunmuş olduğum kurumdan başka bir kuruma geçiş yapmak istiyorum" dedi.

Sanık Özalp ise tanığın tüm beyanlarını reddettiğini söyledi.

Söz hakkı verilen sanık Engin Polat, onlarca şubelerinin kapandığını ve birçok çalışanlarının işsiz kaldığını öne sürerek, şirketleri üzerindeki kayyum kararının kalkmasını talep etti.

Mahkeme, şirketlerin kayyum yönetiminde kalmasına hükmetti.

Ara kararını açıklayan hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve gizli tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

Davanın ilk celsesinde ise Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu tüm tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapsi isteniyor.