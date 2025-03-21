Dilan Polat ve Sıla Doğu 'hayasızca hareketler'den beraat etti

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu ‘Hayasızca hareketler’ suçlamasıyla bir yıla kadar hapis istemiyle açılan davadan beraat etti.

Dilan Polat ve Sıla Doğu 'hayasızca hareketler'den beraat etti
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:06

İstanbul başsavcılığı basın suçları bürosunun hazırladığı iddianamede Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin Polat ve Doğu hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, görüntülerin yer aldığı videoya ilişkin yapılan bilirkişi inceleme raporuna göre müzik eşliğinde dans edildikten sonra Polat’ın Doğu’yu önce yanağından ardından dudağından öptüğü anlatılmıştı.

İstanbul 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Polat ve Doğu’nun üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.


Etiketler: #Dilan Polat #Sıla Doğu

İlgili Haberler

Sınır dışı edilmişti! Dilan Polat'ın 'kara kutusu' Şule, Türkiye'ye geri döndü

Sınır dışı edilmişti! Dilan Polat'ın 'kara kutusu' Şule, Türkiye'ye geri döndü
Tehdit ve 'büyü' ile korkuttu... Dilan Polat güzellik merkezinde çalışan kadın ardında mektup bırakarak intihar etti!

Tehdit ve 'büyü' ile korkuttu... Dilan Polat güzellik merkezinde çalışan kadın ardında mektup bırakarak intihar etti!
Dilan Polat hakkında gözaltı talimatı: 'Yaşamak istemiyorum'

Dilan Polat hakkında gözaltı talimatı: 'Yaşamak istemiyorum'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler