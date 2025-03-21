Dilan Polat ve Sıla Doğu 'hayasızca hareketler'den beraat etti
Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu ‘Hayasızca hareketler’ suçlamasıyla bir yıla kadar hapis istemiyle açılan davadan beraat etti.
İstanbul başsavcılığı basın suçları bürosunun hazırladığı iddianamede Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin Polat ve Doğu hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.
İddianamede, görüntülerin yer aldığı videoya ilişkin yapılan bilirkişi inceleme raporuna göre müzik eşliğinde dans edildikten sonra Polat’ın Doğu’yu önce yanağından ardından dudağından öptüğü anlatılmıştı.
İstanbul 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Polat ve Doğu’nun üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.
Etiketler: #Dilan Polat #Sıla Doğu
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