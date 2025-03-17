Sınır dışı edilmişti! Dilan Polat'ın 'kara kutusu' Şule, Türkiye'ye geri döndü

Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:54

Güncelleme: 17.03.2025 - 13:55

Dilan Polat'ın çocukları Milan Efe ile Nilda'nın bakıcısı ve evin yardımcısı Özbekistan uyruklu Şule, kaçak durumda olduğu için sınır dışı edilmişti.

"ALNIM AK ŞEKİLDE GİDİYORUM" DEMİŞTİ

Ülkesine giderken "Millet olarak rahatlayın, alnım ak şekilde gidiyorum" sözleriyle sitemde bulunan Şule, aylar sonra Türkiye'ye geri döndü.

Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra yaklaşık 10 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, serbest kalmasının ardından yeniden kamuoyunun gündemine oturdu.

Serbest kalışıyla birlikte sosyal medya platformlarına da hızlı bir dönüş yapan Polat, paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Polat, tahliye kararının ardından kendisini destekleyen takipçilerine teşekkür etti.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ

Bu süreçte gündeme gelen isimlerden biri de Dilan Polat’ın uzun yıllardır çalışanı olan ve kamuoyunda "kara kutu" olarak tanınan Şule oldu.

Dilan Polat’ın tahliyesinin ardından ikili yeniden bir araya geldi.

"ÇABALADIM"

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Şule’nin kendisi için ne kadar değerli olduğunu vurgulayarak, "Hayatımın en zorlu dönemlerinden birini yaşarken Şule hep aklımdaydı. Onun sınır dışı edilmesi beni derinden etkiledi ve bu süreçte elimden gelen her şeyi yaparak onun geri dönmesini sağlamak için çabaladım" ifadelerini kullandı.

SEVİNCİNİ PAYLAŞTI

Dilan Polat ve yardımcısı Şule’nin kavuşma anı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İkilinin birbirine sarıldığı anları içeren video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Polat, "Şule benim için sadece bir çalışan değil, ailemin bir parçası. Onun geri dönmesi benim için büyük bir mutluluk. Beni iyileştirecek inanıyorum" diyerek bu konudaki sevincini dile getirdi.