Dilan'ı 5 yerinden bıçaklayan doktora 20 yıl hapis istemi
Elazığ'da, temmuz ayında Dilan T.’yi (25) darbettiği ve 5 yerinden bıçakladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan doktor Sinan Bulut ile ilgili iddianameyi hazırlayan savcı, 'Kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bir hastanede, anestezi doktoru olan Sinan Bulut ve sevgilisi olduğu iddia edilen Dilan T. arasında 24 Temmuz'da akşam yemeğinde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma, Sinan Bulut'un Yenimahalle’deki evinde de devam etti. Tartışma sırasında Bulut, mutfaktan aldığı bıçakla Dilan T.'yi kolundan, bacağından ve sırtından 5 bıçak darbesiyle yaraladı, ardından da darbetmeye başladı.
KOMŞULARA SIĞINDI
Dilan T., Sinan Bulut'un elinden kurtulup komşularına sığındı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilan T., ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.
Gözaltına alınan Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Olayla ilgili iddianamesini hazırlayan savcı, doktor Bulut için 'Kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20'yıla kadar hapiS cezası istedi. Dava, Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
İddianamede, Sinan Bulut’un alınan ifadesinde ilk olarak bıçakla kendisine saldıranın Dilan T. olduğunu, kendisine yönelik hakaretlerinden dolayı sinirlenerek bıçağı eline aldığını beyan ettiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Sinan Bulut'un TCK 29/1 çerçevesinde haksız tahrik hükümlerinden yararlanmak için yapılan savunmasına itibar edilmeyeceği, ifadesinde kendisi uyurken kafasına aldığı darbeyle uyandığını, uyandığında Dilan T.’nin kendisini vurduğunu ve kendisine bıçakla saldırdığını beyan etmiş ise de aldırılan doktor raporunda kafasına aldığı darbeye ilişkin bir yaralanmanın belirtilmediği, raporda sağ kaş medialinde 5x1 cm'lik hiperemi, sol göz inferomedialinde 0,5x0,1 cm ebadında abrazyon her iki kolda ve ön kolda sağ göğüs inferolateralinde ve sağ tibia önünde muhtelif sayı ve ebatlarda abrazyon mevcut olduğunun belirtildiği, bu haliyle Sinan Bulut'un TCK 29/1 çerçevesinde haksız tahrik hükümlerinden yaralanmak için yapılan savunmasına itibar edilmeyeceği, buna karşılık Dilan T.'nin alınan ifadesinde her ne kadar Sinan Bulut'a saldırmadığını beyan etmiş ise de müştekinin doktor raporunda yaralanmasının sabit olduğu, Dilan T.'nin Sinan Bulut tarafından bıçakla saldırıya uğraması üzerine saldırının devam etmemesi için ve saldırıyı defetmeye çalışırken yapmış olduğu karşı savunma sırasında Sinan Bulut'un raporda belirtildiği şekilde muhtelif yerlerinde abrazyon oluşturacak nitelikte yaralanmasının hayatın olağan akışına uygun olduğu, şüpheli Sinan Bulut'un mahkemenizce yargılanmasının yapılarak eylemine uyan TCK'nın 82/1.f, 35 maddesi gereğince cezalandırılmasına kamu adına iddia ve talep olunur."
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- AKP-HDP anayasa değişikliği için bir araya geldi! Görüşme sonrası açıklama yapıldı: Bugün sohbet ettik, ilgili kurullarımızla karar alacağız
- Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- CHP'den istifa söylentilerinin ardından 'Deniz Baykal'ın evinde toplantı' iddiası