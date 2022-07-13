Dilara'yı hayattan koparan 'scooter' kazasında görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Şişli'de, 23 yaşındaki Dilara Gül'ün scooter ile giderken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Gül'ün hayatını kaybetmesine neden olan otomobil sürücüsü, "Taksirle Öldürme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
Şişli'de, otomobilin çarptığı scooterı kullanan Dilara Gül (23) hayatını kaybetti.
12 Temmuz gecesi saat 00.10 sıralarında, Hakan Akçelik isimli sürücünün kullandığı otomobil, cadde üzerinde scooter kullanan Gül'e çarptı. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti. Dilara Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü tutuklandı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Son olarak, Halaskargazi Caddesi'nde, scooter ile giderken, otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Gül'ün ölümüyle sonuçlanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, scooter ile sağ şeritten ilerleyen Dilara Gül'ün yolu keserek aniden sola döndüğü, bu sırada Hakan Akçelik idaresindeki otomobilin hızla gelerek Gül'e çarptığı görülüyor.
Çarpmanın etkisiyle scooter üzerindeki Dilara Gül, metrelerce uzağa düşüyor. Çevredeki yurttaşların da Gül'ün yardımına koştuğu görülüyor.
"DURUMU ÇOK AĞIRDI"
Kazayı gören bir esnaf, "Bir ses duydum. Kaza olduğunu anladım. Gidip baktık, araba scootera çarpmış. Bayağı hızlı vurmuştu. Kadın yerde yatıyordu. Ağzından burnundan kan geliyordu. Durumu çok ağırdı. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Ambulans ve polis çağırdılar" dedi.
Hayatını kaybeden Dilara Gül'ün dansçı olduğu öğrenildi.
ÇARPAN ŞOFÖR TUTUKLANDI
Şişli’de aracıyla scooter kullanan Dilara Gül’e çarparak ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri ise sürücü Akçelik’i gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Akçelik, “taksirle öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.
Sürücü Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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