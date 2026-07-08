Dilek İmamoğlu: 142 suçlama bir güne sığıyorsa mesele adalet değil, savunmayı susturma çabasıdır

İBB Davası’nın 64’üncü günü, Silivri Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savunmasıyla devam etti.

İmamoğlu’nun salondan çıkarılmasının ardından İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu duruşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BU ACELE NEDEN?"

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Bu ülkenin 15,5 milyon insanının oy verdiği, 25,5 milyon insanının imzasıyla destek olduğu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı sevgili eşim Ekrem İmamoğlu, 1,5 yılı aşkın süredir özgürlüğünden mahrum bırakılıyor. Hakkında 142 ayrı suçlama bulunan, 2 bin 352 yıl hapis istemiyle yargılanan bir kişinin savunmasının tek bir güne sığdırılmak istenmesi hangi hukuk anlayışının ürünüdür?

Suçlamalar sınırsız, iddialar sayfalar dolusu. Peki savunma neden süreyle sınırlandırılıyor? Bu acele neden? Bu ısrar neden? Adalet yalnızca iddiaları dinlemekle değil, savunmaya da tam ve eşit söz hakkı tanımakla mümkündür. Savunma hakkı bir lütuf değil, Anayasal bir haktır. Savunma susturulursa adalet susar. 142 suçlama bir güne sığıyorsa mesele adalet değil, savunmayı susturma çabasıdır.”

NE OLMUŞTU?

İBB Davası'nın 64. gününde savunmasının alınacağı söylenen Ekrem İmamoğlu, savunma süresinin az olması nedeniyle itiraz etmişti.

"Asrın iftirasının yüklü olduğu bu iddianameye karşı 6-7 saat savunma yapmasının yetersiz olduğunu" belirten İmamoğlu, Mahkeme Başkanı arasında yaşanan diyalogların ardından salondan çıkarılmıştı.