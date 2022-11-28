Dilek İmamoğlu: Bizim kızlarımız istedikleri her şeyi başarabilirler

28 Kasım 2022 Pazartesi, 23:33

Akademisyen Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, fikir öncülüğünü yaptığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesi kapsamında Trabzon’da kız çocukları ve hemşerileriyle bir araya geldi. İBB İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ve beraberindeki heyet ile Türkiye’nin farklı il ve ilçelerindeki okulları ziyaret eden Dr. İmamoğlu, memleketi Trabzon’un Tonya ve Çarşıbaşı ilçelerinde iki okulu ve İskofya Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Kız çocuklarına ‘İlham Veren Adımlar’ kitabını hediye eden İmamoğlu, eserde yer alan 40 kadının hikayesinde olduğu gibi kız çocuklarını istedikleri her alanda başarılı olabileceklerini söyledi.

İki günlük Trabzon programının ilk gününe Tonya ilçesinin Sayraç Mahallesi’nde bulunan Necmettin Karaduman İlkokulu ziyaretiyle başlayan İmamoğlu, mahalle halkının sıcak ilgisiyle karşılandı. Mahalle muhtarı ve hemşerilerinin içten ev sahipliğine teşekkür eden İmamoğlu, okulda bulunan ilkokul 1, 2, 3. sınıf ve anaokulu öğrencileriyle buluştu. İmamoğlu, öğrencilere, ‘İlham Veren Adımlar’ kitabının yanı sıra okul çantası, kışlık malzeme ve kırtasiye seti hediye etti.

"BİZİM KIZLARIMIZ İSTEDİKLERİ HER ŞEYİ BAŞARABİLİRLER"

Günün ikinci ziyaretini Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan Yavuz İlköğretim Okulu’na yapan Dilek Kaya İmamoğlu, eğitim dönemiyle ilgili okul müdüründen bilgi aldı. İmamoğlu, daha sonra Çarşıbaşı ilçesinde faaliyet gösteren İskofya Spor Kulübü’ne gitti.

Trabzon ve bölgesindeki genç kızları altyapısına kazandırarak ülke sporuna katkılar sunan kulüp ziyaretinde İmamoğlu, müzik ziyafetiyle karşılandı. Kemanda Ada ve gitarda Azra’nın sunduğu dinleti dinleyenleri mest etti. İskofya Spor Kulübü’nün genç sporcularına da ‘İlham Veren Adımlar’ kitabını armağan veren İmamoğlu, etrafına kümelenen minik, genç ve A Takım üyeleriyle sohbet etti.

Kızlara okullarında da sıkı çalışmalarını tavsiye eden İmamoğlu, “Bizim kızlarımız istedikleri her şeyi başarabilirler. Sizlerin de hayallerinizi büyütmekten ve mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğinizden eminim. Hayatınızın her alanında başarılar elde edeceğinizi biliyorum” dedi.