Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu düet yaptı, 'Gelevere Deresi'ni' söyledi

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Trabzon'da bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu Halk TV programında eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte "Gelevera Deresi" türküsünü söyledi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turu kapsamında gittiği Trabzon'da Halk TV'de Serhan Asker'in sunduğu Görkemli Hatıralar programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan İmamoğlu, programın bir bölümünde eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte "Gelevera Deresi" isimli halk türküsünü söyledi.

Ekrem İmamoğlu Dilek İmamoğlu

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