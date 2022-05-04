Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu düet yaptı, 'Gelevere Deresi'ni' söyledi

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turu kapsamında gittiği Trabzon'da Halk TV'de Serhan Asker'in sunduğu Görkemli Hatıralar programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan İmamoğlu, programın bir bölümünde eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte "Gelevera Deresi" isimli halk türküsünü söyledi.