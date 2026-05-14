Dilek İmamoğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Siyasete nasıl bakıyor?

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

19 Mart operasyonu mağdur yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA) hakkında konuşan İmamoğlu, ADA'nın yalnızca dayanışma zemini olmadığını aynı zamanda mağdur yakınlarının birbirine nefes olabildiği bir alan olduğunu belirtti.

T24'ten Candan Yıldız'a konuşan İmamoğlu, "Yaşadığımız bu travma hali beni hayattan koparmıyor; aksine başkalarının acısını daha iyi anlamama ve daha kararlı bir şekilde ses çıkarmama neden oluyor" dedi.

"ONLARIN DURUŞU BANA GÜÇ VERİYOR"

Devam eden operasyonlar kapsamında oğlu Selim İmamoğlu, kardeşi Ali Kaya ve Cevat Kaya'nın da yargılandığı anımsatılan İmamoğlu, "İnsan kalbi hepsine aynı anda yetişmeye çalışırken ister istemez parçalanıyor. Çünkü her biri için ayrı bir endişe, ayrı bir sorumluluk taşıyorsunuz. Bir anne olarak başka türlü hissediyorsunuz, bir eş olarak başka, bir kardeş olarak, bir hala olarak bambaşka..." değerlendirmesinde bulundu.

Ailelerin hedef alınmasının ağır olduğunu kaydeden İmamoğlu, yalnızca aynı aileden oldukları için insanların baskı altında bırakılmasının adalet duygusunu zedelediğini ifade etti.

İmamoğlu, "Çocuklarım bu süreçte beklediğimden çok daha güçlü çıktılar. Onların duruşu bana da güç veriyor. Bütün bunların içinde aile olarak birbirimize daha sıkı tutunuyoruz. Sanırım bu süreç bize en çok dayanmanın ve birlikte ayakta kalmanın ne kadar önemli olduğunu öğretti" ifadelerini kullandı.

"BİZİM EVİN SİYASETÇİSİ EKREM İMAMOĞLU"

Dilek İmamoğlu, siyasete nasıl baktığına ilişkin bir soruya ise kendisini siyaset yapan biri olarak görmediğini söyledi:

"Bizim evimizin siyasetçisi her zaman Ekrem İmamoğlu oldu ve bu hiç değişmedi."

İmamoğlu siyaseti insanların hayatına dokunan, onların kendini güvende ve eşit hissetmesini sağlayan bir sorumluluk alanı olarak gördüğünü ve bu sorunları bir vatandaş olarak dile getirdiğini ifade etti.

"HİÇBİR ZAMAN BÖYLE DÜŞÜNMEDİM"

"Yaşadıklarınız nedeniyle ‘Ekrem İmamoğlu keşke aday olmasaydı’ diyor musunuz?" sorusuna ise Dilek İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hayır, hiçbir zaman böyle düşünmedim. Çünkü mesele yalnızca bir adaylık meselesi değil. Ekrem İmamoğlu’nun siyasette temsil ettiği şey; adalet, eşitlik, demokrasi ve insanların kendini daha umutlu hissetme isteğiyle ilgili.

Elbette bir aile olarak çok ağır bedeller ödüyoruz. Çocuklarımızdan aile büyüklerimize kadar herkes bu sürecin yükünü taşıyor. İnsan bazen çok yoruluyor, çok üzülüyor. Ama bütün bunlara rağmen, doğru olduğuna inandığınız bir yolda yürüyen bir insan için “Keşke mücadele etmeseydi” diyemiyorsunuz. Çünkü o zaman korkunun ve baskının hayatlarımızı belirlemesine izin vermiş oluruz.

Ben Ekrem İmamoğlu’nun bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla ülkesine hizmet etmek istediğini biliyorum. Ve insanların ona duyduğu güvenin de tam olarak buradan geldiğini düşünüyorum."