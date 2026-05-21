Dilek İmamoğlu'ndan mutlak butlan tepkisi: 'Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yargı darbesiyle karşı karşıyayız'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

DİLEK İMAMOĞLU: MESELE SADECE CHP DEĞİL

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eleştirdi. İmamoğlu, "Bugün mesele sadece Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değil; Türkiye’de hukukun bağımsızlığına ve demokratik düzene sahip çıkma meselesidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir…" dedi.

İmamoğlu, şunları ifade etti:

"Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yargı darbesiyle karşı karşıyayız. “Mutlak butlan” adı altında yürütülen bu girişim; yalnızca bir siyasi partiyi değil, milyonlarca yurttaşın sandıkta ortaya koyduğu iradeyi hedef almaktadır. Bu kararla milli iradenin hükmü yok sayılmaktadır. Siyasi rekabetin adresi mahkeme salonları değildir. Parti içi mücadeleyi iktidar eliyle haksız, hukuksuz, vicdansız bir şekilde yürütmeye çalışmak hiç değildir.

Bugün yaşadığımız bu durum, demokrasi adına çok ağır bir kırılmadır. Bugün mesele sadece Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değil; Türkiye’de hukukun bağımsızlığına ve demokratik düzene sahip çıkma meselesidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir…"