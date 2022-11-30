Dilek İmamoğlu’dan Beşikdüzü'ne kültür armağanı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İstanbul Vakfı’nın çatısı altında “Büyüt Hayallerini” projesini hayata geçiren akademisyen Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Trabzon’da bir dizi etkinliğe katılırken büyük ilgi gördü.

Beşikdüzü’nde restore edilerek öğrencilerin çalışma alanına dönüştürülen eski hükümet konağını da ziyaret eden ve vakfın yaptırdığı kütüphanenin açılışına katılan İmamoğlu, özellikle Hasan Âli Yücel’den kesitlerin bulunduğu bölüme hayran kaldığını söyledi. Beşikdüzü’nün kültür seviyesi çok yüksek bir ilçe olduğuna değinen İmamoğlu, “Kızlarımız istedikleri her şeyi başarabilirler. Başarılı olmak için mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerine eminim” dedi. Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun da “İyi ki Ekrem Başkan ve eşi Dilek Hanım var. Şimdi de Beşikdüzü’ne bir kütüphane kazandırdılar” dedi. İBB İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ve İmamoğlu, Tonya ve Çarşıbaşı ilçelerinde iki okul ile İskofya Spor Kulübü’nü de ziyaret etti.

İmamoğlu öğrencilere, “İlham Veren Adımlar” kitabının yanı sıra okul çantası, kışlık malzeme ve kırtasiye seti hediye etti. Kız çocuklarına, okullarında da sıkı çalışmalarını tavsiye eden İmamoğlu, “Hayatınızın her alanında başarılar elde edeceğinizi biliyorum” diye konuştu. 40 yazardan 40 ilham veren kadın hikâyelerinin toplandığı kitaptan elde edilen gelirle kız öğrencilere burs sağlanıyor.