Dilek Kaya İmamoğlu'ndan '29 Ekim' paylaşımı!

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

"CUMHURİYET HAK, HUKUK VE ADALETTİR"

Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet bir ruhtur, milyonların ortak vicdanıdır. Türkiye Cumhuriyeti 102 yıl sonra bugün de dimdik ayaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir gururla kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."

Mesajının devamında Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet hak, hukuk ve adalettir. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı sadece bir kutlama değil, bir direnç, dayanışma ve irade beyanı haline gelmiştir.

Cumhuriyetin özü olan halk egemenliği bugün susturulmak istense de hala nefes almaktadır. Yaşasın milletin egemenliği, yaşasın Cumhuriyet."