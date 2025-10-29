Kemalist Aydınlanma Derneği’nden 29 Ekim mesajı: 'Kemalist Devrim kadrolarına selam olsun, Cumhuriyet ilelebet payidar olsun'

Kemalist Aydınlanma Derneği Basın Sözcüsü Buket Müftüoğlu, derneğin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını aktarırken "Kemalist Aydınlanma Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini, Türk Devrimi’nin düşünsel temellerini ve Atatürkçü düşünce sistemini toplumun her kesimine aktarmak amacıyla kurulmuştur. Amacımız, Atatürk İlke ve Devrimlerine yönelik gerçek dışı iddialar karşısında toplumu doğru bilgilendirmek, Türk aydınlanmasının sürekliliğini ve kalıcılığını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Derneğin 29 Ekim mesajında, şunlar kaydedildi:

"CUMHURİYET KAZANIMLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Cumhuriyet, bu topraklarda cehalete, gericiliğe, sömürüye ve kulluğa karşı verilmiş en büyük insanlık mücadelesiydi. 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, aklın, bilimin ve özgür düşüncenin rehberliğinde kurulan yeni bir yaşam anlayışını bizlere müjdeledi. Bir millet 102 yıl önce bugün, yeniden doğdu ve kendi kaderine sahip çıktı. Emperyalizmin yeni biçimlerle ülkemizin bağımsızlığına yöneldiği, laiklik ve bilimin hedef alındığı bir dönemde Kemalist devrimlerin tarihsel önemini hatırlamak her zamankinden daha kritik bir öneme sahip. Cumhuriyet’in kurucu değerleri günübirlik siyasetin malzemesi değil ulusun varoluş temelleridir. Bu değerleri savunmak tüm yurttaşların geleceğe karşı ortak sorumluluğudur. Kemalist Aydınlanma Derneği olarak bizler, halk egemenliğini, laik eğitimi, kadın-erkek eşitliğini, üretime dayalı kalkınmayı ve bilimsel düşünceyi rehber edinen Cumhuriyet kazanımlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bu inançla, Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm devrim şehitlerini saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Kemalist Devrim kadrolarına selam olsun, Cumhuriyet ilelebet payidar olsun."

CUMHURİYET'İN 102'NCİ YILINI ZONGULDAK'TA KUTLAYACAKLAR

Dernek, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünü, 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Zonguldak ve Çaycuma’da Çağdaş Gazeteciler Derneği ile ortaklaşa düzenlediği "Türkiye Cumhuriyeti’nin Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı etkinliklerle kutlayacak. Konuşmacılar, etkinliklerde Atatürkçü düşünce sisteminin bugüne etkilerini ve Türk aydınlanmasının geleceğini değerlendirecek.

Program bugün saat 14.30'da Zonguldak Belediyesi Sineması’nda düzenlenecek panel ile başlayacak. Panelde Kemalist Aydınlanma Derneği Kurucu Başkanı ve eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol moderatör olarak yer alacak. Panelde konuşmacı olarak ise eski Devlet Bakanı Önay Alpago, eski CHP Milletvekili ve MYK Üyesi Prof. Dr. Nur Serter ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş bulunacak.

Yarın saat 14.00'te ise program Çaycuma’da devam edecek. Düzenlenecek panelin yöneticiliğini yine Kemal Anadol üstlenecek. Önay Alpago, Prof. Dr. Nur Serter ve Gökhan Durmuş’un konuşmacı olarak yer alacağı etkinlik, Çaycuma Belediyesi Çarşamba Salonu’nda gerçekleşecek.